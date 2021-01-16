Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в 2020 году снизился на 2,4%

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2020 года составил 250 млн тонн. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России.

Из общего объема перевалка сухих грузов составила 111,6 млн тонн – на 16,1% больше, чем в 2019 году. Перевалка наливных грузов снизилась на 13,4% – до 140,4 млн тонн.

Самый большой показатель по грузообороту продемонстрировал Новороссийский морской торговый порт – 141,8 млн тонн (-9,6% к уровню 2019 года). Грузооборот порта Туапсе составил 26,8 млн тонн (+6,2%), Тамань – 22,0 млн тонн (+46,5%), Кавказ – 21,9 млн тонн (+4,5%), Ростов-на-Дону – 17,8 млн тонн (+11,0%), Ейск – 4,2 млн тонн (-1,2%).

По объему перевалки грузов порты Азово-Черноморского бассейна занимают первое место в России. В целом грузооборот морских портов РФ за январь-декабрь 2020 года уменьшился на 2,3% и составил 820,8 млн тонн

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Кроме того, за 12 месяцев 2020 года в морских портах было обслужено 14,9 тыс. пассажирских судов. Это на 30,2% меньше, чем в 2019 году. Морские пассажирские терминалы обслужили 567,6 тыс. человек, что в 3,7 раза меньше, чем по итогам предыдущего года.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снижается второй год подряд. По итогам 2019 года он составил 258,08 млн тонн. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин