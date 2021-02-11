«Русагро» снизит площади под зерновыми из-за введения экспортных пошлин

Группа «Русагро» Вадима Мошковича в 2021 году планирует уменьшить долю зерновых в посевной структуре своего земельного банка (расположен в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской областях и Приморском крае). Так в компании отреагировали на введение «гибкой» экспортной пошлины на зерновые. Группа стала первой из крупных сельхозкомпаний в Черноземье, публично объявившей о снижении площадей под зерновыми из-за политики властей.

Напомним, 6 февраля премьер Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее расчет гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня. Пошлина взимается при превышении «мировой ценой» отметки в $200 за тонну для пшеницы и $185 за тонну для ячменя и кукурузы. При превышении этих отметок пошлина составит 70% от разницы мировой и установленной базовой цены; для еженедельного расчета «мировой» цены Минсельхоз будет отслеживать цены в зарегистрированных на бирже экспортных контрактах.

«Полученные от пошлины средства правительство обещает направить на поддержку производителям сельскохозяйственных товаров. Однако она не сможет полностью компенсировать потери, связанные со снижением цен реализации в результате введения новых правил определения пошлин на зерновые культуры»,— подчеркнули в «Русагро».

Какие риски для экспортеров несет еженедельный перерасчет пошлины — в публикации “Ъ”.

Олег Мухин