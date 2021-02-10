Посол РФ в Мексике дал в суде показания по «кокаиновому делу»

Дорогомиловский суд Москвы допросил российского посла в Мексике Виктора Коронелли по делу о поставках кокаина в Россию и Европу из Аргентины. Ранее господин Коронелли занимал пост посла РФ в этой стране. Адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц заявил, что допрос прошел с нарушением права на защиту подсудимых.

«Вопреки закону и здравому смыслу, нашим ходатайствам, необъективности и несостязательности, дипломат дал показания в суде по существу дела без участия присяжных заседателей, поскольку такого рода допрос допускается (без присяжных.— “Ъ”) только по характеризующим материалам. Право на защиту подсудимых, таким образом, было нарушено»,— сказал защитник ТАСС.

Присяжные заседатели отсутствовали по причине некой болезни. «До сих пор диагноз нам неизвестен»,— сказал господин Костанянц. Он добавил, что 26 февраля дипломат продолжит давать показания в суде.

Уголовное дело о контрабанде почти 400 кг кокаина из Аргентины было заведено в 2017 году. Слушания начались в ноябре прошлого года. Обвиняемых четверо, один из которых — бизнесмен Андрей Ковальчук — считается следствием организатором преступления. Подсудимые не признают вину. Господин Ковальчук утверждает, что ввозил из Южной Америки элитные сорта кофе и полудрагоценные камни, а с наркотиками никогда не имел дела.

Подробнее — в материале “Ъ” «Суд взял на пробу аргентинский кокаин».