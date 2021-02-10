На базе КубГАУ хотят создать инновационный центр развития животноводства

Инновационный центр развития животноводства должен появиться на базе Кубанского государственного аграрного университета. Поручение о проработке такой возможности губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал своему заместителю Андрею Коробке.

По словам главы региона, Кубань край показывает серьезные результаты в развитии животноводства, регион входит в тройку российских регионов по производству молока, в пятерку – по производству мяса, однако нужно двигаться дальше.

«Краснодарскому краю необходим собственный инновационный центр развития животноводства, без инноваций мы не добьемся новых результатов. Это именно то направление, куда нужно инвестировать бюджетные средства», – приводит слова господина Кондратьева пресс-служба администрации региона.

Кроме того, Краснодарский край может стать пилотным регионом в создании селекционно-генетического центра по молочному скотоводству.

«Есть интерес со стороны инвесторов. Создание таких центров поможет сформировать собственную генетическую базу, со временем заменить низкое продуктивное поголовье с продуктивностью менее 7 тонн на корову высокопродуктивным»,– рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодарском крае по итогам 2020 года объем реализованных инвестпроектов в сфере животноводства составил 11,2 млрд рублей. Фермеры, сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства Краснодарского края произвели в 2020 году продукции на 150 млрд руб.

По данным администрации Краснодарского края, В 2021 году на поддержку животноводства в в регионе направят 1,7 млрд руб.

Алексей Белянин