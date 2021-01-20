В 2021 году на Кубани завершат 80 инвестпроектов стоимостью 100 млн рублей

В 2021 году на Кубани планируют завершить порядка 80 проектов, стоимостью свыше 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

К примеру, в Динском районе реконструируют консервный завод, в станице Ленинградской модернизируют сыродельный комбинат. Реализация инвестпроектов позволит создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросу социально-экономического развития региона, задача этого года привлечь не менее 480 млрд руб. инвестиций. По его словам, ежегодно край направляет порядка 25 млрд руб. на господдержку реального сектора экономики. Предоставляется порядка 50 видов субсидий для бизнеса во всех отраслях. Они рассчитаны и на крупных инвесторов.

Господин Кондратьев отметил, что край поэтапно переходит на развитие глубокой переработки сырья и расширяет линейку экспортной продукции. В этом году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» поставки кубанской агропродукции должны составить более чем 2,7 млрд долларов.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодарском крае по итогам 2020 года объем реализованных инвестпроектов в сфере животноводства составил 11,2 млрд рублей. Один из проектов – запуск свиноводческого комплекса на 12 тыс. голов в Тихорецком районе.

Наталья Решетняк