На Кубани производство фермерской сельхозпродукции составило 150 млрд рублей

Фермеры, сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства Краснодарского края произвели в 2020 году продукции на 150 млрд руб. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Кубани, заявил вице-губернатор Андрей Коробка.

По его словам, фермерский сектор Кубани – самый мощный и многочисленный в стране. Всего в развитии агропромышленного комплекса в регионе участвуют 14 тыс. КФХ и ИП. За последние годы создано более 1 млн личных подсобных хозяйств и 169 сельхозкооперативов. В то же время, отметил господин Коробка, для малого и среднего агробизнеса по-прежнему актуальны вопросы сбыта продукции, получения господдержки, разрешения земельных споров.

По данным Краснодарстата, в целом объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в 2020 году (в действующих ценах) составил 399,53 млрд рублей. В сопоставимой оценке это на 8,7% меньше, чем годом ранее. В структуре по категориям хозяйств доля крестьянских фермерских хозяйств составляет 19,2% (еще 61,7% приходится на сельскохозяйственные организации и 19,1% на хозяйства населения). Доля КФХ в производстве продукции растениеводства составляет 26,4%, в производстве продукции животноводства – 3,5%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, на долю крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также хозяйств населения региона в 2020 году пришлось 29,7% от общего объема произведенного мяса, 31% – молока и 44,2% – яиц.

Алексей Белянин