«Власть видит возросший уровень общественного недовольства»

Президент Владимир Путин на совещании с правительством затронул тему доверия к власти. Он призвал подчиненных расширять прямой диалог с согражданами и не заниматься крючкотворством. В этом случае уровень доверия к государству существенно повысится. Для наглядности Путин совершил экскурс во времена Александра III, чтобы продемонстрировать пагубность бюрократического подхода. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть реагирует на возросший уровень общественного недовольства.

Владимир Путин проводит уже второе совещание на неделе и все по одной и той же теме — уровень оплаты труда разных категорий трудящихся порой не соответствует поставленным целям и задачам. В понедельник научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина пожаловалась президенту на зарплату в 25 тыс. руб., хотя по всем прикидкам, документам и сверкам должно быть больше, причем значительно. Глава государства поручил ситуацию исправить. И вот он созывает правительство, чтобы еще раз обсудить, что твориться с зарплатами бюджетников. Судя по тому, что происходит в Новосибирске, есть в этой части некоторые недоработки.

Путин корит чиновников — мол, приписками занимаетесь, нужно людям объяснять, как и что формируется, чтобы все было ясно и понятно, а то крючкотворство везде, бюрократия царит. Далее следует экскурс в историю, во времена Александра III, что якобы не сегодня все это началось, а веками тянется: «Александр III, помните, как-то сказал: “Когда докладывает министр внутренних дел Дурново, мне все понятно, но, похоже, ему непонятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, а мне непонятно. Когда Кривошеин — был такой министр путей сообщения — тут уже непонятно ни мне, ни ему”».

Что здесь сказать? Действительно, XXI век на дворе, цифровизация, а чиновники не меняются. Все эти тезисы озвучиваются в конце совещания. Формально они обращены к подчиненным, но фактически к народу.

Важно что, Владимир Путин косвенно признал, что к власти есть определенный уровень недоверия.

Однако причина всего этого заключается в том, что чиновник не умеет находить контакт с простым человеком. «В учреждениях это должно быть понятно и прозрачно, и тогда диалог с гражданами наладится, и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня, хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке. Но вот такие огрехи, о которых мы говорим сейчас, нужно, безусловно, зачистить»,— отметил Путин.

Впереди послание президента к Федеральному собранию. Дата этого события пока что держится в секрете. Тем не менее тема активно обсуждается. Что скажет Владимир Путин? Кремль опроверг информацию агентства Reuters о том, что гражданам страны решено произвести разовые выплаты. Между тем, как это было сказано выше, власть видит возросший уровень общественного недовольства и шлет на этот счет определенный сигнал. Расшифровать его несложно: страна устала от пандемии, уровень жизни, к сожалению, продолжает падать по многим причинам, но мы все это видим и принимаем меры — снимаем ковидные ограничения, открываем ночные клубы, поднимаем зарплаты бюджетникам, даже маски уже по регионам отменяются, чиновников ругаем, чтобы слышали народ.

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Естественно, возникает вопрос: хватит ли всего этого, чтобы понизить уровень общественной напряженности, или все-таки нужно в какой-то степени добавить политики, гайки подраскрутить? Не будем гадать, подождем очередного совещания.