Острая недостаточность деньгообращения

Прокуратура вчера сообщила, что добилась выплат «стимулирующего характера» 226 медицинским работникам обнинской клинической больницы № 8 за работу с пациентами с COVID-19. Аналогичные проверки и суды, по словам представителей опрошенных “Ъ” профсоюзных организаций, проходят во многих регионах. И если со стимулирующими или социальными выплатами медикам ситуация с весны в целом наладилась, то страховые случаи, когда медик заразился на работе коронавирусом, все еще являются предметом долгих разбирательств.

Медики клинической больницы №8 Обнинска (Калужская область) получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19 после проверки надзорного органа, заявили вчера в прокуратуре Калужской области. В декабре руководству медучреждения было внесено представление, которое «рассмотрено и удовлетворено» в полном объеме. 226 медиков получили 3,6 млн руб.

Во Владимире продолжается судебный спор между бывшей медсестрой Ириной Варламовой и руководством горбольницы №4 по выплатам за работу в период пандемии. Медик жалуется, что не получила так называемые ковидные надбавки за август и сентябрь прошлого года, так как, по заявлению руководства больницы, с коронавирусными пациентами не работала. По мнению госпожи Варламовой, представленные ответчиком данные об отсутствии у пациентов коронавируса могут быть недостоверными.

В прокуратуру на невыплату в полном объеме стимулирующих выплат обратились и медики Бирской ЦРБ (Башкирия). После проверки, проведенной региональным минздравом, замминистра здравоохранения Башкирии Ольга Горбацевич пообещала, что «за каждого пациента, за которого выплата положена, но не была получена, в самые ближайшие дни доначисления поступят». В пресс-службе ведомства “Ъ” пояснили, что с федеральными выплатами задержки происходят из-за того, что информация об обслуживании «ковидного» пациента сначала поступает в федеральный центр. Там она проверяется, суммируется, а затем уже общая сумма «спускается» — через полтора-два месяца происходят начисления. В минздраве также отметили, что у сотрудников медучреждений «нет полной осведомленности о том, кому положены выплаты».

Первое постановление правительства, регламентирующее выплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией, вышло в апреле 2020 года. Согласно этому документу, врачи должны были получать 80% от средней в регионе зарплаты, средний медперсонал — 40%, младший — 25%. Уже в мае медики по всей стране начали массово жаловаться на несправедливую систему расчета. Владимир Путин обратился к главам субъектов с требованием решить проблему, после чего появилось постановление правительства №484, в котором прописали фиксированные суммы выплат: 80 тыс. руб.— врачам, 50 тыс. руб.— медсестрам и 25 тыс. руб.— младшему медицинскому персоналу. В начале ноября 2020 года постановлением правительства №1762 стимулирующие выплаты были заменены так называемой социальной выплатой.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал говорит, что, с одной стороны, это сделало процедуру более прозрачной, с другой — лишило медиков части дохода. «Де-факто медики теперь получают выплаты в меньшем размере хотя бы потому, что раньше их предполагалось две,— поясняет он.— Кроме того, социальные выплаты не являются частью зарплаты в отличие от стимулирующих. Юридически это меры социальной поддержки, аналогичные, например, декретным. Их не учитывают при расчете больничного или отпуска». По его словам, профсоюз получает «достаточное количество» жалоб от медиков, регулярно идут суды. Андрей Коновал считает, что проблемы с выплатами связаны с «недобросовестной работой чиновников и руководителей больниц», а также с тем, что постановления были сформулированы «противоречиво и нечетко», что привело «к разным трактовкам».

Обращений от медработников, связанных с неполучением стимулирующих или социальных выплат, стало меньше, заявили “Ъ” в профсоюзе «Альянс врачей». Однако возросло количество жалоб на невыплаты по так называемым страховым случаям медикам, заболевшим коронавирусом. Врач-эндокринолог из Краснотурьинска (Свердловская область) Светлана Запорожец рассказала “Ъ”, что при поддержке профсоюза оспаривает решение созданной работодателем комиссии по расследованию обстоятельств заражения о том, что ей и ее коллеге не положены страховые выплаты: «Они посчитали, что мы заразились от медсестры. Мы подавали жалобы в Роспотребнадзор, в страховую компанию. Когда их отклонили, направили заявление в суд».

По данным профсоюза работников здравоохранения РФ и «Общероссийского народного фронта», работники медицинских организаций более чем в три раза чаще болеют коронавирусом, чем в целом население России. Среди работников больниц и отделений, перепрофилированных для оказания помощи больным коронавирусом, этот показатель выше в десять раз. При этом практически во всех субъектах России зафиксированы случаи, когда для получения страховой выплаты медикам приходилось оспаривать отказы, разыскивать заболевших пациентов и медицинскую документацию, говорит зампред профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. Он также отметил, что «достаточно частыми» в регионах являются проблемы с выплатами семьям погибших медиков «из-за отсутствия отдельных правовых оснований». «К ним относится отсутствие документального подтверждения о связи смерти с профессиональным заболеванием,— сказал господин Андрочников.— По нашему мнению, в законодательстве также существует правовая коллизия: в случае гибели медработника супруг или супруга, бабушка и дедушка могут быть выгодополучателем, а дети в возрасте старше 23 лет, даже при условии совместного проживания и отсутствии второго супруга (супруги), не могут».

Профсоюз работников здравоохранения РФ, по словам Михаила Андрочникова, в 2020 году рассмотрел более 65 тыс. обращений. Из них вопросов стимулирующих выплат касались свыше 23 тыс. заявлений, проблем со страховым обеспечением заболевших COVID-19 — свыше 14 тыс. Еще более 7 тыс. обращений пришли по поводу нарушения режима рабочего времени, включая вопросы работы по совместительству и оплаты труда при простое.

В Министерстве здравоохранения России “Ъ” не смогли оперативно прокомментировать, осведомлены ли об обращениях медиков в прокуратуру и суды. Также в ведомстве не ответили на вопрос о том, как в целом оценивают ситуацию с положенными медикам выплатами.

Наталья Костарнова