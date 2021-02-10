Германия проводит с США закрытые переговоры по санкциям против «Северного потока-2»

Власти Германии ведут с США закрытые переговоры и «закрытый письменный обмен» по санкциям против «Северного потока-2», сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Она отрицает, что между двумя странами была «грязная сделка» об инвестициях в сжиженный газ США со стороны Германии в обмен на уступку по «Северному потоку-2».

«Правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против "Северного потока-2", однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем»,— сказала госпожа Деммер на брифинге (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, ФРГ и раньше вела с США переговоры по этому вопросу.

Накануне экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала якобы отправленный ФРГ США документ о сделке, которая предполагает инвестиции €1 млрд в производство сжиженного газа США в обмен на уступки по санкциям. «Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет»,— добавила госпожа Деммер.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. После этого США расширили санкции против проекта. 21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Алексея Навального.

Подробнее о резолюции читайте в публикации “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».