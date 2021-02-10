Тесты на COVID-19 отправят по экспресс-пути

В России разработали новый экспресс-тест, который выявляет коронавирус за полтора часа. Обычное ПЦР-исследование занимает не менее четырех-пяти часов. Новая система позволит выявить носителей вируса на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль, считают в Роспотребнадзоре. Правда, новый тест может проигрывать в точности при низком количестве вирусных частиц в мазке.

Разработка современная и почти не используется в лабораториях. Но рано или поздно она придет на смену текущим технологиям, уверен ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов: «Используется своя нестандартная система нагревания, в результате чего нет необходимости в цикличности обычной ПЦР-системы. Таким образом этап за этапом это увеличивает количество выделенного генетического материала до тех пор, пока он не достигает тех количеств, которые регистрируются прибором.

Эта система и само приборное обеспечение проще и лучше, но на практике я их почти не вижу.

Большинство лабораторий оснащены real-time ПЦР-аппаратами, где все уже аттестовано и раскручено».

Насколько востребован новый экспресс-тест? Врач-иммунолог Владимир Болибок уверен, что он поможет медикам в стационарах и поликлиниках. Но его преимущество в скорости не столь очевидно на фоне недостатков. «Меня немного настораживает тот факт, что этот тест будет плохо выявлять больных с пониженной вирусной нагрузкой, с единичными вирусами на слизистой оболочке. Мы видим достаточно много пациентов с симптомами ОРВИ чуть ли не каждый день, делаем ПЦР-тест, а он отрицательный, их отпускают, а через несколько дней у них начинается уже ковидная пневмония, и требуется госпитализация.

Думаю, этот тест будет только путать медработников. Безусловно, скорость очень важна. В ситуации, когда пациент поступает в приемное отделение, условно говоря, с какой-то острой хирургической патологией, и надо определиться, в какое отделение он идет, пока он находится в приемном отделении, условно в боксе, его можно было бы протестировать, и уже дальше распределить. Или, по крайней мере, разложить по палатам, чтобы он не попал в ту, где лежат, например, с неиммунными или с людьми, которые еще не болели коронавирусом».

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Все компоненты для нового экспресс-теста производятся на базе института Роспотребнадзора. «Диагностический набор успешно прошел испытания и соответствует всем современным европейским требованиям»,— отметили в ведомстве.

Иван Корякин