Житель Карелии умер от пневмонии на пятый день после прививки «Спутником V»

Житель Карелии умер от пневмонии на пятый день после прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По мнению регионального минздрава, смерть не связана с вакцинацией.

«Смерть 40-летнего машиниста электровоза наступила от пневмонии и не связана с вакцинацией. Был факт переохлаждения после прививки»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства. В нем также напомнили, что вакцина не содержит живого вируса, поэтому не может вызвать заболевание.

По данным оперштаба, за последние сутки в Карелии было выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом и 260 смертей после диагностированного COVID-19. Болеют 4362 жителя республики. С начала пандемии в Карелии было зарегистрировано 38 тыс. заболевших.

С начала вакцинации против COVID-19 летальные исходы после прививок фиксировались в разных странах мира. Осенью в Бразилии умер добровольный участник испытаний вакцины от коронавируса AstraZeneca. Эта и ряд других компаний — Johnson & Johnson, Inovio Pharmaceuticals и Eli Lilly — объявляли о приостановке клинических испытаний своих вакцин. В январе в Норвегии после прививки от COVID-19 умерли 23 человека.

Может ли вакцинация стать обязательной — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».