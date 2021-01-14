В Норвегии после прививки от COVID-19 умерли 23 человека

В Норвегии умерли 23 человека, которые привились от COVID-19, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств. В заявлении не уточняется, какую вакцину получили умершие, однако ранее сообщалось, что 27 декабря в стране началась вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, первые прививки получили жители и сотрудники домов престарелых в Осло. 5 января стало известно о двух летальных исходах после вакцинации.

Эксперты изучили 13 случаев и продолжают выяснять причины смерти привившихся. Агентство полагает, что вакцина могла вызвать побочные эффекты, которые обострили течение имеющихся заболеваний у пожилых людей.

О заинтересованности зарубежных разработчиков вакцин в российском рынке читайте в материале “Ъ FM”.