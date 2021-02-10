Рустам Минниханов считает неправильным решение Удмуртии отменить масочный режим

«Удмуртия приняла решение отменить масочный режим. А я считаю, что это решение неправильное»,— заявил президент республики Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

«Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса. Поэтому масочный режим в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции мы в республике сохраняем. Для нас важно людей оберегать»,— цитирует главу региона «Татар-информ».

Также господин Минниханов потребовал от глав районов и руководителей ведомств разъяснять жителям республики значимость вакцинации от COVID-19.

Как сообщал «Ъ-Казань», за последние сутки в регионе от коронавируса привились более 3,1 тыс. человек. Таким образом к 10 декабря в республике провакцинированы более 27,1 тыс. человек, из которых 5,5 тыс. получили обе дозы препарата.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"