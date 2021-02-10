Красноярский депутат предложил Потанину возместить ущерб экологии из собственных средств

В Красноярском крае комитет по госустройству и местному самоуправлению заксобрания рекомендовал парламентариям вынести на завтрашнюю сессию вопрос об обращении в адрес президента, председателя правления ПАО «ГМК "Норильский никель"» Владимира Потанина. Члены комитета хотят предложить ему выплатить ущерб в размере 146 млрд руб. за разлив топлива в Норильске из собственных средств.

Изначально инициатором выступил зампред заксобрания единоросс Александр Новиков. Как он пояснил “Ъ”, в случае выплаты ущерба от лица компании, край может потерять около 20 млрд руб. налоговых поступлений в бюджет. «С чего кампания будет выплачивать этот ущерб? С текущей деятельности, с прибыли, и, соответственно, прибыль уменьшится и налог на прибыль тоже»,— сказал депутат.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля») произошла 29 мая 2020 года. Тогда около 20 тыс. тонн дизельного топлива из поврежденного резервуара вылилось в воду и попало в почву. Росприроднадзор оценил ущерб в рекордные 146 млрд руб. 5 февраля текущего года Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК, постановив взыскать указанную сумму. Сама же компания оценивает нанесенный ущерб в семь раз меньше.

«Считаем, что нынешние обстоятельства, гражданский долг и нравственные принципы должны побудить Вас произвести выплату ущерба после вступления решения Арбитражного суда в законную силу из собственных средств, полученных в том числе в результате управления Вами ПАО "ГМК «Норильский никель»"»,— говорится в обращении (копия проекта документа есть в распоряжении “Ъ”).

Подробнее о решении арбитражного суда — в публикации “Ъ” «"Норникелю" отлился разлив».

Юлия Сасевич, Новосибирск