По подозрению в коррупции задержан депутат заксобрания Красноярского края

В Красноярске по подозрению в коррупции задержан депутат регионального парламента Евгений Козин. Как рассказали в краевом управлении СКР, следствие считает его предполагаемым посредником в передаче взятки заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирине Тюриной. Чиновница была арестована 7 октябре 2019 года, ей инкриминируется получение взяток от предпринимателей на сумму свыше 6 млн руб. за помощь в заключении договоров купли-продажа или аренды помещений по минимальной цене.

По версии следствия, парламентарий мог выступать одним из посредников в переговорах о взятке и передаче денег.

«В служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых он оказал противодействие, пытаясь скрыть предметы, подлежащие изъятию», - сообщила старший помощник руководителя управления СКР Ольга Шаманская. Источники, знакомые с ходом следствия, сообщили, что парламентарий забрал, изъятый у него в ходе обыска смартфон и спрятал его в мультиварку.

Евгений Козин родился 13 августа 1985 года в городе Минусинске Красноярского края. Он закончил Красноярский политехнический техникум. С 2008-го по 2010 год он возглавлял компанию «Вита», с 2015-го по 2018 год занимал поста генедиректора ООО «ТСК». Господин Козин является внештатным советником главы Хакасии Валентина Коновалов. В 2016 году Козин стал депутатом заксобрания края от КПРФ, он состоит в комитете по делам села и агропромышленной политике и комитете по промышленной политике, транспорту и связи.

Согласно декларации, в 2019 году доход парламентария составил свыше 7,8 млн руб. Недвижимости и транспортных средств на его имя не зарегистрировано. В пользовании семьи Козиных квартира площадью 76,4 кв. м. На супругу депутата оформлен Porsche Boxster. В графе доходы у госпожи Козиной значится ноль.

Илья Николаев