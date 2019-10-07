В Красноярске за взятку 200 тысяч рублей арестована чиновница мэрии

Суд Красноярска по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии, в отношении которой возбуждено уголовное дело о взятке. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По данным красноярского УФСБ, чьи материалы послужили основанием для возбуждения дела, чиновница являлась одним из организаторов преступной группы, в которую помимо нее входили две сотрудницы оценочных компаний. Как указывается в материалах расследования, подозреваемые вымогали у ресторатора взятку 450 тыс. руб. за помощь в заключении договора аренды помещения по максимально выгодной для него цене. Большая часть взятки – 200 тыс. руб. – якобы полагалась замглавы департамента мэрии. Оставшиеся 250 тыс. руб. разделили между собой ее сообщники, выступавшие в роли посредников.

Местные СМИ сообщают, что главным фигурантом коррупционного дела является заместитель руководителя департамента муниципального имущества мэрии Ирина Тюрина.

Илья Николаев