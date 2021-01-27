Центризбирком обойдется без Ленина

Весной пройдет публичное тестирование федеральной системы электронного голосования, но провокационные вопросы гражданам задавать не планируется, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Ранее она говорила, что электронное голосование по всей стране станет возможным лишь к президентским выборам 2024 года, а на выборах в Госдуму-2021 оно охватит пять—семь регионов. Среди них наверняка будет Москва, о готовности провести онлайн-голосование “Ъ” также заявили в Ульяновской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. В Свердловской области и Санкт-Петербурге пока думают, а Крым и Севастополь уже точно отказались.

Россияне не будут с помощью электронного голосования принимать решение о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея, а вопросы в ходе тестирования федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) коснутся, вероятно, достопримечательностей регионов. Об этом сообщила 26 января Элла Памфилова в ответ на публикацию «Ведомостей», где предполагалась версия про Мавзолей. «В апреле 2021 года мы действительно проведем системную тренировку ДЭГ,— приводятся ее слова в официальном Telegram-канале ЦИКа.— В прошлом году в ходе тренировки голосующим предлагалось выбрать из перечня главную достопримечательность региона. Думаю, что и в этот раз мы пойдем по этому пути. Никаких провокационных вопросов, конечно, не будет. Тем более таких, как болезненная для значительной части нашего общества тема выноса тела Ленина из Мавзолея».

Федеральная система ДЭГ, в разработке которой участвовали «Ростелеком», Минцифры и ЦИК, была впервые опробована на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях осенью 2020 года. Эти регионы стали пилотными, так как там не было никаких выборов другого уровня.

Сейчас в России есть две платформы для ДЭГ. Первую разработал департамент информационных технологий Москвы, она была протестирована на выборах в Мосгордуму-2019 и затем использовалась на голосовании по поправкам к Конституции летом 2020 года в Москве и Нижегородской области, а также на муниципальных довыборах в столице осенью 2020 года. Предполагалось, что на конституционном плебисците будет использоваться уже федеральная платформа, но пандемия коронавируса притормозила ее разработку. В основе федеральной системы лежит московская, но с доработками в части анонимности голосов, их подсчета и верификации личности.

До выборов-2020 публично федеральную систему протестировали один раз, 31 августа, в трех избирательных округах: двух реальных (в Курской и Ярославской областях) и в одном округе для экспертов (их было около 300 человек). Тестирование хоть и прошло без сбоев, но показало, что пока система не готова для использования в масштабах всей России. По итогам выборов власти отчитались, что ДЭГ прошло без значимых сбоев. После тестирования глава Минцифры Максут Шадаев выражал уверенность в системе с точки зрения информационной безопасности, но сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц тогда раскритиковал ее создателей за то, что они не выложили в общий доступ техническую документацию, исходные коды, состав оборудования и его местоположение. Впрочем, за несколько дней до выборов «Ростелеком» разместил на портале, предназначенном для оценки и разработки программных продуктов, исходный код своей системы ДЭГ.

Элла Памфилова уже объявила, что онлайн-голосование по всей стране может быть проведено только к 2024 году, а в 2021 году оно охватит пять—семь регионов. Решения об их выборе будут приниматься, исходя из числа сопоставленных пользователей портала «Госуслуги» и уровня IT-грамотности.

В Москве ДЭГ на выборах в Госдуму будет точно, и вероятнее всего, на собственной платформе. О готовности к ДЭГ, если ЦИК примет такое решение, “Ъ” заявили главы избиркомов Ульяновской, Воронежской, Ростовской областей (там этот вопрос уже прорабатывается «более детально»). Белгородский избирком стремится к внедрению системы ДЭГ, но судить о ее готовности будет возможно по факту апрельского тестирования. «Первый шаг сделан: все территориальные и областная комиссии подключены к Единой сети передачи данных. Следующий шаг будет на тестировании — ЦИК посмотрит готовность регионов»,— рассказал “Ъ” глава комиссии Игорь Лазарев.

В Свердловской области окончательного решения нет, хотя в регионе хорошая техническая готовность, высокое покрытие интернетом и большое число кабинетов на «Госуслугах». По словам главы комиссии Владимира Русинова, сложность в том, что в сентябре кроме Думы тут будут выбирать местное заксобрание и думы 35 муниципалитетов. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что пока город не принял решения, подавать ли заявку на ДЭГ: «У нас была своя система, но она не была принята за основу ЦИК. Если их система будет доработана и сможет воспринимать большие объемы данных, то тогда можно будет рассматривать этот вопрос»,— отметил господин Бельский.

Крым и Севастополь не готовы к ДЭГ и не будут участвовать в системной тренировке, сообщили “Ъ” в местных избиркомах. Там пока только собираются отрегулировать местное законодательство и технически обеспечить процедуру. «Далеко не все регионы могут это сделать, потому что технические средства не дают пока такой возможности»,— пояснил “Ъ” глава севастопольской комиссии Сергей Даниленко.

Елена Рожкова, корсеть “Ъ”