Стрельба из положения мимо

Стартовая гонка чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке, вроде бы сулившая сборной России неплохой результат, вылилась для нее в полный провал. Два штрафных круга Светланы Мироновой и не слишком выразительные выступления остальных участников квартета оставили российскую четверку на девятом месте, далеко-далеко от зоны, где велась борьба за медали, самые ценные из которых достались норвежцам.

Для сборной России, выступающей в Поклюке из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) формально в нейтральном статусе, это был тот особенный случай, когда надежды на большой успех рушатся ровно в тот самый момент, когда после долгих мучений рождаются, обретают внятную, четкую форму. Они родились и рухнули на второй стрельбе третьего этапа. Стрельбе в исполнении Светланы Мироновой, перед которой уже могло показаться, что все происходящее выруливает к чему-то очень приятному.

Смешанные эстафеты в их классическом, что ли, виде — это два женских этапа, за которыми следуют два мужских. Но пару лет назад Международный союз биатлонистов (IBU), чтобы потрафить трендам на гендерное равенство, решил, что иногда можно делать все наоборот — начинают мужчины и заканчивают женщины. Формат опробовали в Кубке мира, и вот очередь дошла до главного соревнования.

Сборная России раньше проводила большинство смешанных эстафет по похожему сценарию: женская команда сильно отстает, мужская, которая явно сильнее, явно резвее, пытается наверстать упущенное.

«Перевернутую» словенскую эстафету у нее между тем открывал как раз человек, кому обычно выпадало вести погоню за умчавшимся вперед авангардом,— Александр Логинов. Это была как бы ставка на сюжет, от которого отечественный биатлон за десятилетие неудач, разбавленных редкими всплесками, успел отвыкнуть,— когда на старте стараются не просто удержаться за соперниками, а задают темп.

Но Логинов, опытный, титулованный, слегка «капнул» уже в стрельбе лежа, допустив два промаха. На «стойке» он добавил к этим дополнительным патронам третий. А на заковыристой, извивающейся посреди леса, словно змея, и во всех направлениях, то вдруг резко сворачивая в сторону, то падая вниз, то взлетая на очередной холм, трассе в Поклюке выглядел не то чтобы плохо, но и не так, чтобы вплотную приклеиться к могучим французскому и норвежскому стартерам — Эмильену Жаклену и Стурле Легрейду — и даже к белорусу Антону Смольскому.

Эдуард Латыпов, повисев на волоске на первом своем рубеже, затем чистенько отработал второй, и российская сборная после мужской половины эстафеты оказалась седьмой, но в той нише, которую никак не назовешь «болотом»,— все еще можно улучшить, львиная доля конкурентов рядышком. И Светлана Миронова принялась улучшать.

Нетрудно предположить, о чем воспоминали, о чем думали те, кто неравнодушен к сборной России, после того как, здорово отстрелявшись из положения лежа, Миронова катила к стойке. О выигранной россиянами смешанной эстафете на январском этапе Кубка мира в Оберхофе, в которой она была бесподобна во всех отношениях. О недурно, на уровне лучших из лучших, проведенных Мироновой личных и командных гонках уже после нее. О том, что россиянка благодаря своей скорости и точности уже в группе, преследующей норвежку Тириль Экхофф и француженку Анаис Шевалье-Буше. О том, что в этой группе с ней не бог весть какие оппонентки из Украины, Швеции, Австрии, Канады. А по-настоящему опасные — из Италии, Германии — уже где-то далеко позади. А вот еще и Шевалье-Буше на рубеже жутко фальшивит — и отправляется бежать штрафной круг… В общем, еще чуть-чуть, и сборная России превратится в охотника, может, и не за золотом, но за серебром точно. А бронза — это так, задача-минимум.

И тут Светлана Миронова, только что такая уверенная, такая во всем правильная, сфальшивила еще страшнее, чем француженка.

Два незакрытых черных кружочка после серии выстрелов были приговором сборной России. Набравшая вроде бы тонус к чемпионату мира, готовая вроде бы на серьезные достижения, по крайней мере, эту гонку она завершила на колоссальном расстоянии от медалей, заодно вынудив немножко пересмотреть взгляды на сегодняшний потенциал своих лидеров. Никто из них на будущего героя чемпионата мира не походил.

Алексей Доспехов