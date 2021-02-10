ЕСПЧ рассмотрит жалобу главы екатеринбургского штаба Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу главы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, который был арестован на 10 суток за организацию несанкционированного шествия в поддержку оппозиционного политика 23 января. Как сообщил его адвокат Алексей Бушмаков, жалоба была в ЕСПЧ накануне.

Напомним, господин Гресько был арестован по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию несанкционированного шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге 23 января.

По словам господина Бушмакова, Алексей Гресько пожаловался на слишком суровое наказание. «У него были смягчающие обстоятельства — он совершил правонарушение впервые. Но, несмотря на это, ему назначили арест на максимально возможный срок»,— пояснил адвокат.

По его словам, господину Гресько вменили не ту статью. «Он не являлся организатором шествия, так как деньги никому не платил, роли не распределял и самой акцией не руководил. По правильному, его надо было привлекать к ответственности по статье "Агитация", так как он снял видеоролики и разместил их на странице штаба Навального в Екатеринбурге»,— отметил господин Бушмаков.

В жалобе Алексей Гресько указывает, что были нарушены его права на выражение мнения, так как он участвовал в мирном протесте, и на мирный гражданский протест, так как полиция вместо охраны правопорядка «фактически разгоняла шествие».

Напомним, после завершения ареста Алексея Гресько принудительно доставили в Москву, где Солнцевский районный суд приговорил главу екатеринбургского штаба Навального к 15 суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). По данным полиции, господин Гресько 17 января, в день возвращения оппозиционера Алексея Навального в Россию, нарушил общественный порядок и оказал неповиновение сотрудникам полиции в московском аэропорте Внуково. Защита подсудимого заявляла, что во Внуково он находился со своим сыном, которого забирал из московской больницы.

«Сейчас Алексей Гресько находится в спецприемнике на улице Симферопольская, 2. После рассмотрения московским судом апелляции на решение Солнцевского райсуда, мы подадим еще одну жалобу в ЕСПЧ»,— добавил Алексей Бушмаков.