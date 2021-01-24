Координатора екатеринбургского штаба Навального арестовали на 10 суток

Координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько арестовали на 10 суток, об этом “Ъ-Урал” сообщил адвокат Алексей Бушмаков. Его арестовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

«Прошел суд над нашим координатором Алексеем Гресько. Ему вменяют часть 2 ст. 20.2 КоАП за проведение несогласованного мероприятия, а по факту — за размещение ролика на YouTube»,— сообщил Telegram-канал регионального штаба.

Напомним, Алексея Гресько задержали 23 января уже после того как закончилось несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального.