Московский суд арестовал главу екатеринбургского штаба Навального

Солнцевский районный суд Москвы арестовал на 15 суток координатора екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщили в региональном штабе оппозиционера.

Напомним, по данным полиции, Алексей Гресько 17 января, в день возвращения оппозиционера Алексея Навального в Россию, нарушил общественный порядок и оказал неповиновение сотрудникам полиции в московском аэропорте Внуково. Защита господина Гресько заявляла, что во Внуково он находился со своим сыном, которого забирал из московской больницы, и его нахождение в аэропорту не было связано с прилетом Алексея Навального.

Позднее сотрудники московской транспортной полиции прибыли в Екатеринбург, где господин Гресько находился под арестом за организацию несанкционированного шествия 23 января. 2 февраля Алексей Гресько вышел на свободу после 10 суток ареста.

Накануне транспортная полиция принудительно доставила господина Гресько в аэропорт Кольцово для транспортировки в Москву, так он не явился на заседание 5 февраля.