Роскачество предупредило о возможной активации мошенников в Telegram

Рост популярности мессенджера Telegram может привлечь мошенников, предупредило Роскачество. Ведомство призвало россиян соблюдать правила безопасности.

«Telegram считается одним из самых технически защищенных мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасет от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников»,— сказал замруководителя Роскачества Илья Лоевский (цитата по «РИА Новости»).

Что поможет защититься от мошенников:

если вам предлагают воспользоваться каким-то сервисом или приложением, лучше скачать его самостоятельно через официальные магазины;

с осторожностью относиться к советам «экспертов» по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям, большинство таких предложений — мошеннические;

не верить сообщениям от фейковой службы поддержки, которые ведут на якобы официальный канал платформы в Telegram, где требуется назвать код из СМС и тому подобное;

не платить через Telegram комиссии и взносы, не пересылать свои платежные данные, не пользоваться «ботами для заработка».

Ранее в Telegram появился новый бот, который позволяет менять номер исходящего звонка без необходимости скачивать дополнительные программы. Также он способен искажать голос звонящего. Ботом могут воспользоваться мошенники.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Телефонные мошенники вышли в Telegram».