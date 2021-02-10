Число ковидных коек планируют сократить в Удмуртии

С 15 февраля в Удмуртии планируют сократить часть коек для больных коронавирусом в Воткинской, Киясовской, Балезинской больницах и ГКБ №2 Ижевска. Это сделают в том случае, если ситуация с заболеваемостью не ухудшится, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Так, в ковид-центрах республики оставят 1621 койку. На сегодня в регионе свободно 982 места — это 49% всего коечного фонда для коронавирусных больных.

Ранее сообщалось, что ГКБ №8 Ижевска, Сарапульская городская больница и Воткинская районная больница, ранее перепрофилированные в ковид-центры, возобновят прием пациентов с неинфекционными заболеваниями. Первые два учреждения вернутся к обычному режиму с 1 февраля, Воткинская РБ — с 15 февраля.