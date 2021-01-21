Три ковид-центра в Удмуртии начнут работать в обычном режиме

ГКБ №8 Ижевска, Сарапульская городская больница и Воткинская районная больница, ранее перепрофилированные в ковид-центры, возобновят прием пациентов с неинфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Первые два учреждения вернутся к обычному режиму с 1 февраля, Воткинска РБ — с 15 февраля.

Отметим, что указанные больницы уже не принимают новых пациентов с коронавирусом. До конца января часть инфицированных, проходящих в них лечение, будут выписаны после выздоровления, остальные — переведены в другие ковид-центры. После этого в учреждениях проведут дезинфекцию.

Так, после выведения трех больниц из состава ковид-центров коечный фонд для больных коронавирусом в Удмуртии сократится до 2,34 тыс. мест. Из них 1,08 коек оснащены кислородом, 242 — аппаратом ИВЛ.