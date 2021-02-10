МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года»,— сказал Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморского края.

Дипломат выразил надежду, что администрация нового президента США решение о закрытии Генконсульства США во Владивостоке пересмотрит. «От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более, что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами»,— сказал Андрей Броварец.

Дипломат напомнил, что в Приморье «более 50% участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе», а Владивосток является местом проведения «крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке».

В декабре 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. В январе генеральный консул США Эми Сторроу сообщила о продолжении работы генконсульства в Екатеринбурге. По данным AP, закрытие генконсульств связано с решением России в 2017 году сократить численность американских дипломатов.

О причинах возможного закрытия консульств — в материале “Ъ” «Вспышка коронавизуса».

Алексей Чернышев, Владивосток