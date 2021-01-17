Генконсульство США в Екатеринбурге продолжило работу

Генеральный консул США Эми Сторроу сообщила о продолжении работы генконсульства в Екатеринбурге, несмотря на декабрьские заявления госсекретаря страны Майка Помпео о его закрытии и сокращении дипмиссии в России.

«Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке, Айдахо, Северной Дакоте или на Гавайях? На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда»,— сказала госпожа Сторроу на видео, размещенном на официальной странице генконсульства в соцсетях. По ее словам, работа дипведомства ограничена из-за пандемии коронавируса.

«Я приглашаю вас смотреть наши онлайн-программы, мы будем держать вас в курсе новостей»,— добавила она.

Решение о закрытии генконсульства США в Екатеринбурге озвучил представитель Госдепартамента 19 декабря 2020 года. Кроме екатеринбургского, сообщалось об окончании работы генконсульства во Владивостоке. По данным Associated Press (AP), закрытие генконсульств связано с ограничением числа американских дипломатов.

О причинах возможного закрытия консульств — в материале “Ъ” «Вспышка коронавизуса».