Один из пострадавших при стрельбе в клинике в Миннесоте умер

Один из пострадавших при стрельбе в клинике в Баффало в Миннесоте умер, сообщает CNN со ссылкой на представителя медицинского центра округа Хеннепин Кристин Хилл. Еще три человека находятся в критическом состоянии, четвертого пострадавшего выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в больнице. Подозреваемым в стрельбе является 67-летний житель Баффало. Он был помещен под стражу. По предварительным данным следствия, причиной стало недовольство оказанной ему медицинской помощью.

Полиция заявила, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. В то же время на нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы. В частности, согласно протоколам судебных заседаний показывают, ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники.

После стрельбы также поступали сообщения о взрыве возле больницы. Кроме того, при обыске в мотеле, где жил задержанный, специалисты нашли «подозрительные устройства».