Несколько человек получили ранения при стрельбе в больнице в Миннесоте

В больнице в небольшом городе Баффало в Миннесоте (США) произошла стрельба, несколько человек получили ранения, сообщило AP со ссылкой на полицию. Одного человека задержали, но не уточняется, был ли это тот, кто открыл стрельбу.

Местное издание Star Tribune утверждает, что серьезные ранения получили около пяти человек. Кроме того, по информации издания, через 30 минут после стрельбы произошел взрыв. О пострадавших не сообщается. СМИ также утверждает, что есть угроза взрыва в отеле недалеко от больницы.

Буффало — город с населением около 15 тыс. человек. Находится в 64 км к северо-западу от Миннеаполиса.