Литва возобновила транзит российского газа в Калининградскую область

Поставки российского газа транзитом через Литву в Калининградскую область возобновились ночью со вторника на среду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные литовской газотранспортной системы Amber Grid.

Утром 9 февраля Amber Grid сообщил о приостановке транзита газа в Калининградскую область из Белоруссии через Литву по просьбе «Газпрома». Причины не назывались. Контракт Amber Grid с «Газпромом» действует до 2025 года. При этом в «Газпроме» заявили, что Калининградская область обеспечена газом за счет подземного хранилища.

Подробности — в материале “Ъ «"Газпром" прекратил поставки газа в Калининград».