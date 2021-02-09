«Газпром»: Калининградскую область обеспечивают газом за счет местного хранилища

Потребности Калининградской области в газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища газа (ПХГ), сообщили в управлении информации «Газпрома». Ранее «Газпром» приостановил транзит газа в этот регион через Литву.

«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища»,— сообщили журналистам в холдинге (цитата по ТАСС).

Ранее оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid сообщил о приостановке транзита газа в Калининградскую область из Белоруссии через Литву по просьбе «Газпрома». Причины не назывались. Контракт Amber Grid с «Газпромом» действует до 2025 года.