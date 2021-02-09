Минздрав включил людей старше 60 лет в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Минздрав России расширил список лиц, входящих в приоритетную группу по вакцинации от коронавируса COVID-19. В частности, в нее вошли россияне старше 60 лет.

Также приоритет на получение вакцины имеют работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, люди, проживающие в организациях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями, а также проживающие в городах-миллионниках.

В России вакцинация от коронавируса началась в середине декабря 2020 года. 18 января текущего года по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовала массовая вакцинация от COVID-19. К началу февраля в России привились около 1 млн человек (0,7% населения).

Может ли добровольная вакцинация стать обязательной — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».