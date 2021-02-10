На нет и активов нет Активы бенефициаров финорганизаций с отрицательным капиталом пойдут под арест

Госдума 10 февраля в третьем чтении рассмотрит законопроект, который позволяет арестовывать имущество лиц, контролирующих большинство финансовых организаций с отрицательным капиталом, по заявлению Банка России. Если закон будет принят, то уже с июля ЦБ получит возможность привлекать их бенефициаров к субсидиарной ответственности. По мнению экспертов, мера «скорее психологическая», но она сможет позволить регулятору уже с первых дней отзыва лицензии принимать меры в отношении недобросовестных финансистов.

Рассмотрение проекта поправок, внесенных в Госдуму в феврале 2020 года в окончательном, третьем чтении, назначено на 10 февраля. Их цель в том, чтобы арбитражный суд по заявлению ЦБ мог принимать предварительные обеспечительные меры в виде ареста денежных средств, ценных бумаг и недвижимости лиц, контролирующих кредитную, страховую организации или НПФ, при отрицательной величине капитала.

Документ уже прошел второе чтение. При этом после вступления закона в силу регулятор обновит перечень контролирующих лиц финорганизаций, следует из него, поскольку в проекте уточняется определение таких лиц по международным стандартам финансовой отчетности. В список попадут не только те, кого сама организация признала контролирующим, но и те, кого таковым считает регулятор. Активы, на которые налагается арест, в объеме не смогут превышать объем средств, который может покрыть отрицательный капитал и восстановить его до минимальных нормативных значений.

С 2013 года нарушения требований к капиталу значились среди причин отзыва лицензий свыше 140 банков.

Сейчас заявления о привлечении к субсидиарной ответственности подаются конкурсным управляющим обанкротившихся банков в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По оценке руководителя направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, мера эта (получение ЦБ возможности привлекать контролирующих лиц к субсидиарной ответственности) «дополнительная» и «скорее психологическая». «Как показывает арбитражная практика, каждое дело о банкротстве банков так или иначе заканчивается привлечением к субсидиарной ответственности бенефициаров банков,— заключает он.— Скорее всего, ЦБ за счет этого хочет сократить путь до привлечения банкиров к ответственности, пропустить этап выполнения всех формальностей со стороны АСВ и чуть ли не с первых дней» после отзыва лицензии иметь возможность принимать меры».

Если законопроект примут, то он может привести «к положительным тенденциям в целях предотвращения крупномасштабных мошеннических действий и вывода капитала, однако для этого еще потребуется очень глубокое и продуманное администрирование», говорит советник АБ ЕПАМ Елена Авакян. В противном случае, предупреждает она, «это может обострить центробежные силы в финансовом секторе, что может привести к вытеснению мелких и средних банков из России».

Расширение мер, которыми регулятор может воспользоваться при работе с проблемными банками, может позволить ему повысить отдачу процедур по возмещению потерь, которые возникают при дефолте финансовой организации, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Однако надо учитывать, что причиной возникновения отрицательного капитала могут быть, например, и реальные проблемы в экономике, реализация бизнес-риска и т. п. В такой ситуации убыток, понесенный акционерами, уже может быть для них весьма существенным»,— предупреждает эксперт.

Ольга Шерункова