Хоккеисты не защитили «Сумму»

Мосгорсуд определил, что громкое уголовное дело об организации преступного сообщества в группе компаний «Сумма» по существу должен рассмотреть Мещанский райсуд столицы. При этом Басманный суд, в который первоначально было направлено дело и в который с ходатайством об освобождении, в том числе под поручительства известных спортсменов, обращалась защита одного из главных фигурантов расследования, Магомеда Магомедова, вынес по нему отказное решение.

Утвердив обвинительное заключение по уголовному делу владельца ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда, Генпрокуратура направила материалы для рассмотрения по существу в Басманный райсуд. Однако, проведя предварительные слушания, председатель суда Ирина Вырышева установила, что на подсудной ей территории обвиняемыми был совершен всего один преступный эпизод — предполагаемая растрата в 613 млн руб., которые были переведены с расчетного счета ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) в Транскредитбанке, расположенном на Новой Басманной улице.

Защитники обвиняемых предлагали направить дело в Пресненский суд, где уже рассматриваются выделенные из основного расследования эпизоды, или в Мещанский. Пресненский суд, напомним, вернул в Генпрокуратуру из-за выявленных нарушений УПК два уголовных дела. Одно — в отношении бывшего топ-менеджера ОЗК Тимура Бутова, который, заключив сделку со следствием, признал, что по указанию братьев Магомедовых из ОЗК под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна через шотландскую компанию Newbay Investments LP было выведено более $20 млн. Второе дело, которое тот же суд счел неподсудным, касалось бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова и экс-замгендиректора по капстроительству ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова. Они обвиняются в участии в ОПС и завышении на 874,6 млн руб. стоимости оборудования, поставленного ФСК ЕЭС.

Госпожа Вырышева выбрала Мещанский суд, поскольку на его территории, по данным следствия, было создано одно из структурных подразделений ОПС, а также совершены два эпизода предполагаемого мошенничества. Однако ее постановление обжаловали обвиняемые — бывшие гендиректор ОЗК Сергей Поляков и начальник департамента экономической безопасности той же компании Роман Грибанов, полагавшие, что делу место все же в Пресне. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, рассмотрев во вторник жалобы, с обвиняемыми и их защитой не согласилась, окончательно утвердив местом проведения судебного следствия Мещанский суд.

Пока апелляция разбиралась с подсудностью, Михаил Ошеров, адвокат Магомеда Магомедова, обвиняемого в организации ОПС, подал в Басманный райсуд ходатайство об освобождении своего подзащитного из СИЗО «Лефортово» под поручительства известных хоккеистов Александра Якушева и Алексея Касатонова, бывшего президента Ингушетии Героя СССР Руслана Аушева и саксофониста Игоря Бутмана. Однако судья Вырышева решила, что назначать по этому вопросу судебное заседание совсем не обязательно.

Сроки арестов обвиняемых по делу «Суммы» заканчиваются в мае. МВД инкриминирует им хищение в форме мошенничества и растрат более 11 млрд руб. в составе ОПС. Помимо братьев Магомедовых и других обвиняемых его фигурантом также является глава входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов. В рамках расследования наложен арест на активы обвиняемых стоимостью свыше 45 млрд руб., что почти в четыре раза превышает ущерб. Свою вину никто из фигурантов не признает.

Николай Сергеев