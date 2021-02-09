Депутаты вновь предлагают увеличить пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей

Депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник в своем канале в Telegram заявил, что 10 февраля внесет на рассмотрение парламента подготовленную совместно с «Яблоком» и КПРФ инициативу о пятикратном увеличении пенсий участникам Великой Отечественной войны. Всего под инициативой пока шесть подписей. Она будет внесена с голоса, и, если ее поддержат, то направят в правительство России.

Господин Резник напоминает, что власти «цинично используют ветерана для отвратительной и трусливой расправы над Навальным». «Завтра партия власти не сможет уклониться от голосования и явит ветеранам свой “оскал патриотизма”»,— написал депутат.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Пенсии ветеранов ограничат рамками политической борьбы»

Олег Дилимбетов