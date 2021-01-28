НАТО призвало увеличить оборонные расходы из-за агрессии России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он связал необходимость в этом с действиями России и Китая, а также с терроризмом.

«Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая»,— говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича.

В конце 2020 года господин Столтенбег заявил, что не видит непосредственной военной угрозы для НАТО от России. Однако он считает, что Россия угрожает соседям и пытается вмешаться в демократические процессы.

В 2020 году мировые оборонные расходы увеличились на 1,9%. Они растут седьмой год подряд, сообщал информационно-аналитический центр Jane's. В 2020 году больше всего расходы на оборону нарастила Европа (+5,6%). На Россию и страны СНГ приходится 2% всех расходов.

Почему НАТО готовится к «постоянно агрессивной России»,— в материале “Ъ” «НАТО разнатилось не на шутку».