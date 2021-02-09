Польская прокуратура рассматривает запрос Белоруссии об экстрадиции основателя Nexta

Запрос об экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича в Белоруссию находится на рассмотрении прокуратуры Польши. Документы были получены от Следственного комитета Белоруссии.

«Документы, касающиеся запроса властей Белоруссии о выдаче двух белорусских граждан, переданы в соответствующую прокуратуру с целью обработки в соответствии с положениями соглашения между Польшей и Белоруссией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Дело находится на рассмотрении»,— сообщила пресс-службы Генпрокуратуры Польши ТАСС.

Белорусская сторона сообщила о запросе на экстрадицию 7 февраля. Следственный комитет государства напоминал, что между странами заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует вопрос об экстрадиции. Господин Путило назвал запросы «смешными просьбами».

Канал Nexta и его логотип в Белоруссии признаны экстремистскими материалами. Степан Путило и Роман Протасевич обвиняются в организации массовых беспорядков и других преступлениях. Их объявили в розыск.

Белорусская оппозиция призывает 11 и 12 февраля «брать отгулы» и выходить на протесты. В феврале прошло полгода с начала белорусских протестов против итогов президентских выборов.

О планах оппозиции — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».