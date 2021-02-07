Белоруссия запросила у Польши экстрадицию основателя Telegram-канала Nexta

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы об экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича. Кроме того, в Минске задержан администратор трех протестных Telegram-каналов.

«С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке»,— сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло газете «СБ. Беларусь сегодня». Он считает, что преступникам не удастся избежать наказания, где бы они «ни прятались и куда бы ни бежали».

МВД Белоруссии задержало администратора Telegram-каналов «Серый Кот», «Хата Белсата» и «Денисовская». Его имя в сообщении не называется. «Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личность администратора деструктивных Telegram-ресурсов "Серый Кот", "Хата Белсата", "Денисовская". Им оказался 28-летний неработающий минчанин»,— говорится в сообщении МВД (цитата по БелТА). Утверждается, что он признал вину и раскаялся.

Верховный суд Белоруссии 20 октября признал канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Степан Путило и Роман Протасевич объявлены в межгосударственный розыск. Иих внесли в перечень физлиц, причастных к терроризму.

Белорусская оппозиция объявила, что 7 февраля станет Международным днем солидарности с Белоруссией,— в этот день пройдет полгода с начала массовых протестов в стране. Представители оппозиции призывают 11 и 12 февраля «брать отгулы» и выходить на протесты.

Подробнее о планах оппозиции — в материале “Ъ” «Белорусская оппозиция берет отгулы».