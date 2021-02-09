Кремль: нельзя приветствовать слова Зюганова о том, что «власть ошалела»

Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о преследовании депутата саратовской областной думы, коммуниста Николая Бондаренко за участие в протестной акции — это «агрессивная риторика», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Зюганов сказал, что «власть ошалела», и пригрозил «поднять всю страну», если не «дадут отбой».

Лидер КПРФ сегодня, 9 февраля, заявил во время пресс-подхода в Госдуме: «Власть видимо ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привести в очередной околоток, за то, что он снимал и показывал один из небольших митингов. Я позвонил официальной власти и сказал, что или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну».

Журналисты спросили, как в Кремле оценивают слова Геннадия Зюганова. «Негативно. Риторика достаточно такая агрессивная, которую нельзя приветствовать»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Напомним, 31 января Николай Бондаренко встретил участников несогласованного шествия у Саратовской облдумы и около часа общались с ними. Он обещал собравшимся, что компартия обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию из фильма Алексея Навального «Дворец для Путина». Затем депутат пошел в отделение полиции, куда доставили несколько участников акции. Вчера господина Бондаренко задержали за участие в несогласованном митинге 31 января. Его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Сегодня комиссия по доходам Саратовской облдумы пришла к выводу, что Николай Бондаренко нарушил закона о противодействии коррупции. За 2019 год депутат задекларировал 2,7 млн руб., основную часть принесла монетизация YouTube-канала «Дневник депутата» (1,2 млн подписчиков).

Как депутата Саратовской облдумы наказали за разговоры с протестующими — в материале “Ъ” «Наговорил на штраф».