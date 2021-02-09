Саратовского депутата заподозрили в получении незаконного дохода

Комиссия по доходам Саратовской областной думы считает депутата регионального заксобрания Николая Бондаренко (КПРФ) виновным в нарушении закона о противодействии коррупции. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Зампред облдумы Алексей Антонов заявил, что к такому выводу депутаты пришли на основании положения о том, что депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. Николай Бондаренко ведет YouTube-канал «Дневник депутата» (1,2 млн подписчиков). За 2019 год он задекларировал 2,7 млн руб. По его признанию, основной доход принесла монетизация канала.

«Речь здесь идет в том числе и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой ютуб-канал депутат-блогер Николай Бондаренко. По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видеосъемку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент — это уже нарушение законодательства»,— заявил Алексей Антонов.

Комиссия по доходам направит решение в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, вчера, 8 февраля, депутата Николая Бондаренко оштрафовали на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированном митинге 31 января.

Сергей Петунин, Саратов