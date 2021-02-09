Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Навального под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию на домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Также суд оставил в силе запрет на определенные действия для сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Николая Ляскина, который проходит по этому же делу.

Кира Ярмыш обвиняется обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). «Постановление Басманного суда от 1 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения»,— сообщили в пресс-службе Мосгорсуда (цитата по «Интерфаксу»).

Сотруднику ФБК Николаю Ляскину запрещено покидать дом (разрешена только двухчасовая прогулка), пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками разбирательства.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после несанкционированной протестной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Правоохранительные органы считают, что из-за их призывов выйти на угрозу была создана угроза массового заболевания. Среди фигурантов дела — участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, глава московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, Олег Навальный (брат Алексея Навального), юрист ФБК Любовь Соболь. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Об уголовных делах после протестов читайте в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».