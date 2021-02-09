В Екатеринбурге простились с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым

В Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге прошла церемония прощания с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым. В ней приняли участие первые лица Свердловской области и Екатеринбурга, топ-менеджеры УГМК во главе с гендиректором Андреем Козицыным, бизнесмены и политики, музыканты и общественные деятели. Церемонию отпевания провел Екатеринбургский митрополит Евгений. Владимир Белоглазов будет захоронен на Широкореченском кладбище.

Владимир Белоглазов скончался 5 февраля в Москве на 65 году жизни. Ранее он попал в реанимацию с критическим нарушением кровообращения. Он родился в 1956 году в Свердловске, окончил Уральский политехнический институт (УПИ). С 1979 по 2000 год прошел путь от инженера кафедры УПИ до заведующего межвузовской научно-исследовательской лабораторией, а затем директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ. Являлся кандидатом технических наук. С 2000 по 2002 год был директором по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь» (головное предприятие УГМК). С 2002 года являлся директором по общим вопросам УГМК.

Николай Яблонский