В Москве скончался директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов

В Москве на 65 году жизни скончался директор по общим вопросам УГМК (Свердловская область) Владимир Белоглазов. По данным источника “Ъ-Урал”, в январе Владимир Белоглазов попал в реанимацию с критическим нарушением кровообращения.

В пресс-службе УГМК от комментариев отказались.

Владимир Белоглазов родился в 1956 году в Свердловске, окончил Уральский политехнический институт (ныне УрФУ) по специальности «физика металлов». С 1979 по 2000 год прошел путь от инженера кафедры УПИ до заведующего межвузовской научно-исследовательской лабораторией, а затем директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ. Являлся кандидатом технических наук.

С 2000 по 2002 год был директором по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь». С 2002 года являлся директором по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг».

Как указано на сайте УГМК, господин Белоглазов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013 год), присвоено звание «Почетный металлург» (2006 год). Награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (2014 год). Имел ряд корпоративных наград.