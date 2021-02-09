Шойгу: гиперзвуковое оружие станет основой сил неядерного сдерживания

Основой для неядерного сдерживания станут гиперзвуковые комплексы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил необходимость использования искусственного интеллекта.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования»,— сказал господин Шойгу на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом вооруженных сил РФ (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, военные стали чаще использовать роботизированные комплексы, беспилотники и автоматизированные системы управления. Доля современного вооружения составляет 70,1%, заявил министр. «Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик вооруженных сил»,— сказал Сергей Шойгу.

О разработке гиперзвукового оружия в 2018 году рассказал президент России Владимир Путин — это ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал». Также ведется разработка гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Во время большой пресс-конференции в 2020 году президент сообщил, что Россия занимается всеми разработками, о которых было объявлено во время послания Федеральному собранию. При этом господин Путин заявил, что гонка вооружений уже идет, и она началась после выхода США из договоренностей по противоракетной обороне (ПРО). Эта гонка стала активно обсуждаться на фоне прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). России и США, однако, удалось прийти к соглашению и продлить договор.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».