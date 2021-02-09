В мэрии Екатеринбурга создадут структуру для взаимодействия с городскими больницами

Власти Екатеринбурга создадут структуру для взаимодействия с медицинскими учреждениями в городе. Об этом сегодня на заседании гордумы сообщил мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы депутатов.

О судьбе городской системы здравоохранения после ликвидации горздрава поинтересовался депутат Константин Киселев. «В управлении социальной политики без увеличения штатной численности будет сформирован отдел для взаимодействия со структурами медицинских учреждений. В него войдет пять человек. Мы будем еженедельно проводить штабы, чтобы оперативно получать информацию о состоянии системы, наличии и проценте свободных коек»,— пояснил господин Орлов.

По его словам, пандемия показала, что координация процессов должна происходить из одного центра. «Жителям Екатеринбурга все равно, в чьих полномочиях находится здравоохранение. Человеку важно получить квалифицированную медицинскую помощь»,— подчеркнул глава города.

Напомним, процедура передачи полномочий по организации оказания медицинской помощи от горздрава Екатеринбурга министерству здравоохранения Свердловской области была начата в июле 2020 года. По мнению свердловских властей, передача горбольниц в ведение профильного министерства улучшит качество оказания медпомощи уральцам. Накануне на официальном сайте правовой информации региона был опубликован указ, который признавал утратившим силу все нормативно-правовые акты, наделяющие Екатеринбург полномочиями по оказанию медпомощи.

Для оптимизации системы здравоохранения Алексей Орлов предложил разработать на уровне муниципалитета программу, которая будет аналогична региональной программе «Общественное здоровье уральцев». «Эта программа будет касаться образа жизни екатеринбуржцев, вакцинации, первичных медицинских осмотров, занятий физкультурой и спортом, а также правил поведения в общественных местах»,— пояснил он.

В декабре 2020 года губернатор Евгений Куйвашев анонсировал перепланировку уральских поликлиник в рамках программы «Общественное здоровье уральцев». За четыре года в областную систему здравоохранения планируется вложить 72,4 млрд руб.

Господин Орлов также поддержал идею депутата гордумы Алексея Вихарева по созданию рабочей группы «Помощь и поддержка учреждений здравоохранения Екатеринбурга». «Эта группа необходима, чтобы врачи и медицинские работники могли выходить и оформлять заявки по потребностям медорганизации. Будет хорошо, если за каждой больницей закрепится шефская помощь от депутатов и бизнеса»,— отметил господин Вихарев.