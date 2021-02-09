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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Русавиаинтер» погасил более 50 млн рублей задолженности перед работниками

Задолженность по заработной плате на сумму более 50 млн руб. перед работниками воронежского АО «Русавиаинтер» полностью погашена, сообщила региональная прокуратура. Предприятие имело задолженность по зарплате перед 360 работниками за период с сентября по декабрь 2020 года. По постановлениям прокурора руководитель и само предприятие привлечены к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Кроме того, расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

АО «Русавиаинтер» работает в Воронеже на территории авиазавода, имеет филиалы в Москве, Таганроге и Минске. По данным Kartoteka.ru, АО зарегистрировано в Воронеже в 2003 году, уставный капитал — 10 тыс. руб. Занимается производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор — Алексей Упоров. По итогам 2018 года выручка АО составила 202 млн руб., чистая прибыль — 39,3 млн руб.

О чем в судах «Русавиаинтер» спорит с ИФК, читайте в материале “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова


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