Воронежская «Ильюшин финанс» взыскала 482 млн рублей с «Русавиаинтера»

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал занимающемуся интерьерами для самолетов и морских судов на АО «Русавиаинтер» в жалобе в рамках спора о взыскании 481,88 млн руб. в пользу авиализинговой компании ОАО «Ильюшин финанс Ко» (ИФК, зарегистрировано в Воронеже). Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Ранее решение о взыскании этой суммы с «Русавиаинтера» принял в конце ноября 2020 года Арбитражный суд Москвы, это решение компания пыталась оспорить.

Напомним, всего ИФК потребовала от «Русавиаинтера» 994,3 млн руб. Три иска были поданы в столичный арбитраж в июле 2020 года. В октябре 2020-го в первой инстанции уже был удовлетворен один из них, на 71,9 млн руб.

АО «Русавиаинтер» работает в Воронеже на территории Воронежского авиазавода, имеет филиалы в Москве, Таганроге и Минске. По данным Kartoteka.ru, выручка компании за 2019 год составила 567,27 млн руб. (202 млн руб. в 2018-м) при убытке в 259,91 млн руб. (годом ранее — чистая прибыль в 39,4 млн руб).

Подробнее о деятельности и попытке банкротства ИФК — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников