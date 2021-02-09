Медведев и Хачанов прошли во второй раунд Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов победили в матчах первого круга Australian Open. Турнир стартовал в Мельбурне вчера, 8 февраля. Общий призовой фонд — $61 млн.

Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Во втором круге российский теннисист сыграет с победителем матча испанца Роберто Карбальес-Баэна и венгра Аттилы Балажа.

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: Jaimi Joy, Reuters

Хачанов победил австралийца Александра Вукича со счетом 6:3, 6:7 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4. Во втором круге россиянин сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом или индийцем Сумитом Нагалом.

Российский теннисист Карен Хачанов Фото: AFP

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Хачанов — 20-е. Помимо них победу в первом раунде турнира одержал российский теннисист Андрей Рублев (8). Он обыграл немца Янника Ханфмана со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

О перспективах спортсменов из России на Australian Open — в материале “Ъ FM” «Российские теннисисты разогрелись на ATP Cup».