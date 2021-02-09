Рублев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немецкого спортсмена Янника Ханфмана в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Во втором раунде россиянин сыграет с победителем матча между бразильцем Тьяго Монтейро и словаком Андреем Мартином.

Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Янник Ханфман — 102. Australian Open закончится 21 февраля. Действующий чемпионом — сербский теннисист Новак Джокович.

О том, что думает Андрей Рублев о победе сборной России на ATP Cup и стартовавшем Australian Open, читайте в интервью теннисиста “Ъ”.