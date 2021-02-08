Российские теннисисты разогрелись на ATP Cup

Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев готовятся побороться за очки и призовые на первом турнире Большого шлема в сезоне. В Мельбурне стартовал Аustralian Оpen 2021. Первые матчи уже состоялись минувшей ночью. Победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах получат по $2 млн с лишним. Медведев и Рублев накануне обеспечили победу сборной России в финале ATP Cup. Но претендуют ли российские спортсмены на титул победителя в турнире Большого шлема? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин.

В Австралии, как и во всем мире, строгих мер безопасности, связанных с коронавирусом, немало. К примеру, когда спортсмены начали прибывать на турниры, предваряющие Аustralian Оpen, чартерами, возмутились местные жители, ведь десятки тысяч австралийцев на родину вернуться не могут и ждут своих рейсов. При этом десятки участников будущего турнира оказались на карантине и вынуждены были тренироваться в номерах отелей из-за того, что с ними в салоне самолета летели зараженные коронавирусом пассажиры.

Во время самого турнира ограничения коснутся болельщиков. Как только над кортом будет появляться раздвижная крыша, к примеру, из-за дождя или по другим причинам, зрителям придется надевать маски, так как отрытый корт превратится в закрытое помещение. Ограничение по количеству болельщиков на трибунах четкое — 30 тыс. зрителей в день. По оценкам СМИ, заполняться на каждой играх будет примерно 50% кресел, прямо как в московских кинотеатрах.

Для многих спортсменов, которые соскучились по болельщикам, такой формат может стать дополнительным преимуществом, отметил руководитель отдела тенниса портала «Чемпионат» Даниил Сальников: «Тот же Джокович, тот же Надаль, Медведев научился, мы уже видели, Рублев тоже очень заводной парень, он может как раз зарядиться от публики. Публика будет только австралийская, иностранцев туда не пустили, я думаю, что ей тоже захочется, чтобы как можно дальше прошли фавориты по сетке, первые круги будут как раз поддерживать топовых игроков, и это будет на руку всем».

На первом месте среди основных претендентов на победу, конечно, значится Новак Джокович. Серб выигрывал на Открытом чемпионате Австралии 8 раз, в том числе в 2020 году. Все остальные представители первой десятки здесь на вторых ролях. Но попробовать за счет своих сильных сторон переиграть Джоковича некоторые из них могут, в их числе два россиянина. Один из них — Андрей Рублев. В прошлом году он ворвался в элиту мирового тенниса и сумел выиграть сразу пять турниров, в том числе в австралийской Аделаиде. Но чуть ли не главным соперником серба многие называют Даниила Медведева. Некоторые букмекерские конторы ставят его на второе место в списке претендентов на титул.

Несколько месяцев назад Медведев стал победителем итогового турнира ATP, попутно переиграв Джоковича. Но старт на Australian Open для россиянина простым не будет. В первом же раунде его ждет Вашек Поспишил, а это очень неприятный для него соперник, отметил комментатор, бывший теннисист Александр Метревели: «Он играет в атакующей манере, и очень хорошо. Немолодой уже теннисист, но очень хорошо умеет подавать, и самое главное — играть слету. То есть он играет короткими комбинациями, Медведев-то больше любит задерживать мяч в игре, наверное, немножко придется по-другому играть.

Но у Медведева уже определенный класс игры, можно сказать, что он один из ведущих теннисистов мира, поэтому надеемся, что он хорошо сыграет».

Турнирная сетка, кстати, может свести Медведева и Рублева в четвертьфинале, и, с точки зрения оптимиста, в таком случае один из них гарантировано сыграет в полуфинале. Что касается женского одиночного разряда, то несколько последних лет российским болельщикам тут рассчитывать, к сожалению, не на что. Но там есть своя интрига: американка Серена Уильямс, которая не выигрывала на открытых чемпионатах с 2017 года, снова попробует завоевать 24-й титул на турнирах Большого шлема в карьере и догнать по этому показателю рекордсменку всех времен — австралийку Маргарет Корт.