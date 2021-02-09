В Воронеже устранена оставившая без тепла 50 тыс. жителей авария

В Железнодорожном районе Воронежа устранена авария, из-за которой без отопления в сильный мороз остались 67 многоквартирных жилых дома и 13 соцобъектов, следует из сообщения пресс-службы воронежского филиала ПАО «Квадра». Сотрудники «Квадры» завершили работы на участке трубопровода по Ленинскому проспекту, 162 и включили его в работу, сообщили в компании. В ходе ремонта заменили фрагмент трубы протяженностью 11 м. Тепло и горячая вода вернутся в квартиры в ближайшее время. Непосредственно подключением домов займутся УК.

Напомним, с жалобами на отсутствие тепла жители пострадавших кварталов начали обращаться с трех часов ночи понедельника. Первоначально ночью в двадцатиградусный мороз отопления не было в 170 домах в Железнодорожном районе, в которых живут порядка 50 тыс. человек. К полудню понедельника и в течение всего дня без отопления оставались 67 жилых домов на улицах 25 Января, Переверткина, Зои Космодемьянской, Остужева, Суворова и на Ленинском проспекте.

Авария произошла на «концессионном участке», который компания получила в марте 2019 года, отметили вчера в пресс-службе компании. «Капитального ремонта на теплосети его владелец МКП "Воронежтеплосеть" (контролируется мэрией.— “Ъ-Черноземье”) не проводил 26 лет! В 2019 году мы сразу заменили от котельной почти полкилометра ветхого трубопровода. Поврежденный участок как раз относится к ветхому отрезку, на котором мы работы еще не проводили»,— заключили в «Квадре».

Ирина Лобанова